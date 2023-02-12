Американцы высмеяли Байдена перед его визитом в Польшу

Издание Daily Mail опубликовало новость о планах президента США Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля. Читатели издания считают, что он снова поставит себя в неловкое положение. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на комментарии к статье Daily Mail.
Читатель expat welshman пошутил, что Джо Байден перепутает Польшу с Портлендом. JpR удивился, что лидер США вообще знает, где находится Польша. Пользователь Meh once again в свою очередь усомнился, что Байден знает, куда направляется.
«Он знает, где находится Польша? Он хоть знает, где находится?» — задался вопросом он.
Читатель MmmmmmTapioca выразил уверенность, что Байден снова отпустит неловкую шутку.
«Сколько времени пройдет, прежде чем Джо расскажет одну из своих любимых шуток о поляках?» — написал читатель.
Vern Covington считает, что Соединенным Штатам придется пережить очередной «глобальный позор» из-за рассеянности Байдена. Читатель DakiOverNezuko заявил, что лидер США и глава Украины Владимир Зеленский приближают мир к Третьей мировой войне. Пользователь Georgeenа рекомендовал Байдену не возвращаться из этой поездки.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уведомила, что глава США посетит Польшу с 20 по 22 февраля.