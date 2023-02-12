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45 минут назад

В ВОЗ предупредили о вероятности «вторичной катастрофы» в Турции и Сирии

РИА "ФедералПресс"

Представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Холден рассказал, что население Турции и Сирии, пережившее землетрясение, может столкнуться со «вторичной катастрофой».

В ВОЗ допустили «вторичную катастрофу» в Турции и Сирии
Фото: ТАССТАСС

«У нас серьезные перебои в подаче воды, с поставками топлива, электричества, связи, вещами первой необходимости. Мы находимся в реальной опасности увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей», – рассказал Холден на пресс-конференции в Женеве.

Число погибших в результате землетрясений в Турции вновь возросло

По словам Холдена, население пострадавших районов Турции и Сирии сейчас находится «на открытом воздухе» в ухудшающихся условиях, которые могут привести к гуманитарной катастрофе. Ухудшает ситуацию и то, что пострадавшие сталкиваются с температурами, меньшими чем среднестатистическая температура для данных регионов в феврале.

Ранее «ФедералПресс» писал, что нужно делать в случае землетрясения.

В мире,Роберт Холден,ВОЗ,
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