В Израиле вспыхнули многотысячные протесты

Перед зданием парламента Израиля продолжаются массовые протесты против поправок к законам, регулирующим работу судебной системы страны, передает ФАН.

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Выразить несогласие с предложенным правительством Биньямина Нетаньяху проектом реформ вышли тысячи людей. Многие из них несли государственные флаги и транспаранты с надписями "Спасите демократию Израиля" и "Весь мир наблюдает", часть демонстрантов скандировала: "Позор! Позор!".

Кроме того, в других населенных пунктах по всей стране также прошли акции протеста. Всего, по данным местных СМИ, накануне на улицах городов Израиля находилось более 80 тысяч митингующих. Многие израильские социальные институты и компании, в том числе производственные и юридические, позволили своим сотрудникам присоединиться к общенациональным забастовкам.