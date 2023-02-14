В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
12 минут назад

В Израиле перед зданием парламента прошли многотысячные протесты против судебной реформы

Газета.Ruиещё 2

Перед зданием парламента Израиля продолжаются массовые протесты против поправок к законам, регулирующим работу судебной системы страны, передает ФАН.

В Израиле вспыхнули многотысячные протесты
Фото: ТАССТАСС

Выразить несогласие с предложенным правительством Биньямина Нетаньяху проектом реформ вышли тысячи людей. Многие из них несли государственные флаги и транспаранты с надписями "Спасите демократию Израиля" и "Весь мир наблюдает", часть демонстрантов скандировала: "Позор! Позор!".

Кроме того, в других населенных пунктах по всей стране также прошли акции протеста. Всего, по данным местных СМИ, накануне на улицах городов Израиля находилось более 80 тысяч митингующих. Многие израильские социальные институты и компании, в том числе производственные и юридические, позволили своим сотрудникам присоединиться к общенациональным забастовкам.

Правительство, в свою очередь, всячески старается помешать протестам. В частности, министр образования Израиля Йоав Киш заявил, что учителям, не прибывшим на работу, не станут платить, а учеников отметят как прогульщиков.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители