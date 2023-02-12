Популярный курорт оказался под угрозой гибели из-за оттока российских туристов

Известному курорту Карловы Вары в Чехии грозит гибель из-за оттока туристов из России. Об этом сообщило издание Aktuálně.

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В статье говорится, что туристы из других стран не могут заменить россиян, которые очень часто посещали этот курорт. Гостиницы и магазины терпят убытки.

По словам мэра города Вар Андреа, курорт скоро может просто закрыться. И хотя туристы из Европы все-таки посещают Карловы Вары, тратят они очень мало.

Сейчас Карловы Вары проводят кампанию, которая нацелена на привлечение россиян, давно живущих за рубежом.