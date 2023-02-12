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14 минут назад

Чешскому курорту Карловы Вары угрожает гибель из-за оттока туристов из РФ

Вечерняя Москва

Известному курорту Карловы Вары в Чехии грозит гибель из-за оттока туристов из России. Об этом сообщило издание Aktuálně.

Популярный курорт оказался под угрозой гибели из-за оттока российских туристов
Фото: ТАССТАСС

В статье говорится, что туристы из других стран не могут заменить россиян, которые очень часто посещали этот курорт. Гостиницы и магазины терпят убытки.

По словам мэра города Вар Андреа, курорт скоро может просто закрыться. И хотя туристы из Европы все-таки посещают Карловы Вары, тратят они очень мало.

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Сейчас Карловы Вары проводят кампанию, которая нацелена на привлечение россиян, давно живущих за рубежом.

6 февраля в крупной российской авиакомпании сообщили, что регулярные перелеты из Москвы в Тунис будут осуществляться с 30 мая 2023 года. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще прямые рейсы откроются на новых и популярных старых направлениях в этом году. Проблема перелетов за границу начала решаться. В Росавиации сообщили об «очистке» 180 самолетов от западной регистрации. Это значит, что их теперь можно эксплуатировать и не бояться ареста судна в зарубежном порту.

В мире,Росавиация,
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