На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию

Страны-союзники Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию с призывом к Москве «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международными признанными границами». Об этом передает агентство Associated Press (AP).