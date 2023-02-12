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39 минут назад

На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию

Lenta.ru

Страны-союзники Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за антироссийскую резолюцию с призывом к Москве «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международными признанными границами». Об этом передает агентство Associated Press (AP).

На Генассамблею ООН вынесут антироссийскую резолюцию
Фото: ТАССТАСС

«Сторонники Украины распространили предложенную резолюцию для принятия Генассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины [спецоперации] <…>, которая подчеркнула бы необходимость мира», — отмечается в публикации.

Отмечается, что документ вынесут на на Генассамблею ООН в годовщину специальной военной операции (СВО) на Украине — 24 февраля. Киев выразил надежду на получение максимальной поддержки с помощью документа, озаглавленного как «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».

В мире,Генассамблея ООН,
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