ВОЗ предупредила о новой опасности для всего мира

С середины декабря в мире ухудшается ситуация с заболеваемостью холерой. К началу февраля вспышки заболевания зафиксировали минимум в 18 странах, сообщается в опубликованном на сайте информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

ВОЗ назвала «очень высоким» риск распространения холеры в мире и подчеркнула, что во многих странах наблюдается большая летальность от инфекции, чем раньше. Так, в 2021 году средний показатель заболеваемости холеры составил 1,9 процента (в Африке — 2,9 процента), что стало рекордным значением за более чем 10 лет. По мнению специалистов, эта тенденция останется в результатах 2022 и 2023 годов.