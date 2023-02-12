Землетрясение произошло в Аргентине

По информации службы, эпицентр стихии находился в 33,3 км к северо-востоку от города Чилесито , в котором проживают порядка 33 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 108,7 км.

6 февраля разрушительное землетрясение произошло на территории Турции. По последним данным, жертвами катастрофы в республике стали более 24,6 тысяч человек, пострадали 80 278 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный общенациональный траур, а в десяти затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на 90 дней. Гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях Орхан Татар заявил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.