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1 час назад

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Аргентине

Газета.Ru

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на территории Аргентины. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в Аргентине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации службы, эпицентр стихии находился в 33,3 км к северо-востоку от города Чилесито, в котором проживают порядка 33 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 108,7 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Число погибших в результате землетрясений в Турции вновь возросло

6 февраля разрушительное землетрясение произошло на территории Турции. По последним данным, жертвами катастрофы в республике стали более 24,6 тысяч человек, пострадали 80 278 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный общенациональный траур, а в десяти затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на 90 дней. Гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях Орхан Татар заявил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.

В мире,Орхан Татар,Реджеп Эрдоган,
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