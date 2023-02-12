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49 минут назад

Стало известно о заказанном штабом Трампа исследовании нарушений на выборах

Lenta.ru

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа заказывал исследование нарушений на выборах 2020 года, но не раскрыл выводы, поскольку исследовательская фирма оспорила высказывания экс-лидера и не нашла доказательств его победы. Об этом сообщает Washington Post.

Стало известно о заказанном штабом Трампа исследовании нарушений на выборах
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно изданию, сотрудники Трампа оплатили работы консалтинговой компании Berkeley Research Group, чтобы те проверили ход выборов на предмет мошенничества и нарушений для публичного освещения и судебных процессов.

Отмечается, что были изучены неисправности машин для голосования, случаи, когда бюллетени заполнялись от лица умерших людей и иные свидетельства, которые могли бы продемонстрировать победу экс-президента.

Тем не менее, выводы так и не были обнародованы. Источники газеты отметили, что в ряде случаев наблюдались аномалии при голосовании и необычные закономерности данных, однако они не могли сыграть серьезную роль в определении победителя в президентской гонке.

В ноябре Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным.

В мире,Дональд Трамп,
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