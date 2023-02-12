СМИ: В Милане произошли жесткие столкновения между анархистами и полицейскими

Как минимум шесть сотрудников полиции получили травмы в ходе митинга анархистов в итальянском Милане . Об этом информирует местный телеканал RaiNews24.

В материале сообщается, что в шествии приняли участие порядка 400 человек. В ходе демонстрации анархисты стали бросать в полицию камни, кирпичи, петарды и бутылки. Кроме того, участники акции повредили несколько припаркованных машин, перевернули столики кафе и разбили витрины магазинов. Полицейские применили слезоточивый газ. По меньше мере 11 демонстрантов были доставлены в полицейский участок.