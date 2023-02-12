Трюдо раскрыл подробности операции по ликвидации неопознанного аэростата

В канадском Юконе продолжаются восстановительные работы после того, как в субботу канадские и американские истребители поднялись в воздух, чтобы сбить неопознанный беспилотный объект. Это был уже третий подобный инцидент в Северной Америке за неделю.

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Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что он отдал приказ сбить объект после того, как тот пересек воздушное пространство Канады, сообщает Guardian. По его словам, "канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский истребитель F-22 успешно обстрелял объект". Трюдо сказал, что он разговаривал с президентом США Джо Байденом в субботу днем и заверил его в том, что канадские силы найдут и проанализируют объект. Газета Toronto Star уточняет, что приказ стрелять Трюдо отдал именно после разговора с президентом США.

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Североамериканское аэрокосмическое командование (NORAD) впервые обнаружило объект над Аляской в пятницу вечером. В заявлении Пентагона в субботу вечером говорилось, что американские истребители следили за объектом и пытались "охарактеризовать" его природу. Когда он пересек территорию Канады, к нему присоединились два канадских самолета CF-18 и CP-140, чтобы оценить ситуацию. Через несколько часов воздушное пространство над штатом Монтана на западе США было временно закрыто после того, как была обнаружена "радарная аномалия", но истребители, отправленные для расследования, не обнаружили никаких объектов, сообщает NORAD.

Со своей стороны министр обороны Канады Анита Ананд охарактеризовала объект как цилиндрический, "потенциально похожий на предполагаемый китайский воздушный шар, сбитый над США на прошлой неделе", но не стала вдаваться в дальнейшие предположения о его происхождении или назначении, заявив, что в настоящее время проводится анализ. Ананд уточнила, что он был сбит в 15.41 по восточному времени на высоте около 12 тысяч метров над центром Юкона из-за опасений, что он представляет угрозу для гражданского населения.

"Мы позаботимся о том, чтобы не оставить камня на камне при анализе данных", - сказал Ананд.

Генерал Уэйн Эйр, начальник штаба обороны Канады, описал объект как воздушный шар. Он сказал, что летчикам обеих стран, действовавшим под командованием канадского генерала, были даны конкретные инструкции о том, что "тот, кто посчитает нужным, будет стрелять первым".

Этот объект стал третьим, о котором известно, что он нарушил воздушное пространство Северной Америки за последние две недели, но первым, чье присутствие было обнаружено во время полета над Канадой.