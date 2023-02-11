В Турции начались массовые аресты подрядчиков рухнувших зданий

Турецкая полиция задержала 12 человек из-за обрушившихся зданий в юго-восточных провинциях Газиантеп и Шанлыурфа после сильного землетрясения в Турции, сообщили в субботу местные СМИ.

По данным информационного агентства DHA, среди задержанных в основном были подрядчики. По меньшей мере 6,5 тысячи зданий рухнули после того, как в регионе произошло землетрясение силой 7,8 балла, в результате которого в Турции и Сирии погибло более 25 тысяч человек, что вызвало гнев населения по поводу низкого качества жилья, сообщает информационное агентство France-Presse.

Новые задержания ожидаются после того, как прокурор Диярбакыра, одной из 10 юго-восточных провинций, пострадавших от землетрясения, в субботу выдал ордера на арест 29 человек. Прокуратура начала несколько расследований в провинциях, в том числе в Кахраманмараше, где в районе Пазарджика находился эпицентр землетрясения. Министерство юстиции Турции приказало прокурорам в десяти провинциях создать специальные "отделы по расследованию преступлений, связанных с землетрясением", сообщает Guardian.