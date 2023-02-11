В Иране помиловали 70 тысяч обвиняемых и осужденных

"Здесь считаю необходимым довести до вашего сведения этот важный момент, что по случаю 44-й годовщины победы исламской революции, верховный лидер Исламской республики Иран по соображению исламского милосердия поручил помиловать и освободить более 70 тыс. обвиняемых и осужденных граждан, которые замешаны в недавних мятежах. Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории", - сказал он.