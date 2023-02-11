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12 минут назад

Аятолла Али Хаменеи помиловал 70 тыс. обвиняемых и осужденных

ТАСС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал 70 тыс. обвиняемых и осужденных. Об этом в субботу сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес на приеме в Ашхабаде в честь годовщины исламской революции.

В Иране помиловали 70 тысяч обвиняемых и осужденных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Здесь считаю необходимым довести до вашего сведения этот важный момент, что по случаю 44-й годовщины победы исламской революции, верховный лидер Исламской республики Иран по соображению исламского милосердия поручил помиловать и освободить более 70 тыс. обвиняемых и осужденных граждан, которые замешаны в недавних мятежах. Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории", - сказал он.

Волнения в Иране начались 16 сентября 2022 года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В соцсетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

За подстрекательство к беспорядкам, а также нападение на сотрудников сил безопасности суд Ирана приговорил к смертной казни нескольких участников акций протеста. Первая казнь состоялась 8 декабря.

В мире,Али Хаменеи,
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