Ослабление Германии является второй по значимости задачей США в конфликте на Украине, рассказал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter.

Он прокомментировал данные о причастности Вашингтона к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — назвал политик задачу Вашингтона.