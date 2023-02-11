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42 минуты назад

В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 2

Ослабление Германии является второй по значимости задачей США в конфликте на Украине, рассказал американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter.

В США назвали вторую после РФ цель Вашингтона в конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он прокомментировал данные о причастности Вашингтона к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — назвал политик задачу Вашингтона.

Ранее Пентагон опроверг причастность США к подрывам «Северных потоков». Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводы.

В мире,Сеймур Херш,Пентагон,
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