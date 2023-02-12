Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Молния ударила в голову статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро. Момент удалось заснять фотографу Фернандо Брага, снимок был опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и распространился по соцсетям.

Фото: ТАСС ТАСС

Фотограф рассказал, что фотография была сделана в 18:55 по местному времени 10 февраля, когда в городе произошла гроза и шел дождь. Ему пришлось отснять в автоматическом режиме около 500 кадров, после чего выбрать тот, на котором запечатлен момент попадания.

Статуя находится на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Молнии ударяли в нее неоднократно, монумент оснащен громоотводами.