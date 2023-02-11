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25 минут назад

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

ТАСС

Израильская система ПВО перехватила в субботу вечером ракету, выпущенную палестинскими радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Из сектора Газа была выпущена ракета, которая была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении военных.

В армейской пресс-службе отметили, что в результате запуска снаряда из Газы сирены воздушной тревоги были активированы в населенном пункте Нахаль-Оз, который расположен близ границы с палестинским анклавом. По данным израильского радио Kan, сообщений о пострадавших и ущербе в результате ракетного обстрела не поступало.

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