Система ПВО Израиля перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПВО перехватила в субботу вечером ракету, выпущенную палестинскими радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Из сектора Газа была выпущена ракета, которая была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля ", - говорится в заявлении военных.

В армейской пресс-службе отметили, что в результате запуска снаряда из Газы сирены воздушной тревоги были активированы в населенном пункте Нахаль-Оз, который расположен близ границы с палестинским анклавом. По данным израильского радио Kan, сообщений о пострадавших и ущербе в результате ракетного обстрела не поступало.