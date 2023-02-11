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31 минуту назад

Беременным россиянкам разрешили въехать в Аргентину

Ura.Ru

Шестерых беременных россиянок, которых миграционная служба Аргентины ранее не пустила в страну из-за подозрений в ложной цели визита, выпустили из аэропорта Буэнос-Айреса после опротестования ими решения службы в суде. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин.

Беременным россиянкам разрешили въехать в Аргентину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всех шестерых выпустили из аэропорта», — сказал Георгий Полин в разговоре с РИА Новости.

Россиянок выпустили после того, как они опротестовали решение службы в суде, где судья встал на их сторону.

Ранее шестерых беременных россиянок не пустили в страну из-за подозрений в том, что названная ими цель для пребывания в Аргентине — ложная. После такого решения миграционной службы аргентинское правительство заявило об отзыве вида на жительство у всех гражданок России, получивших его в стране в связи с рождением ребенка, однако после этого покинувших ее.

При этом власти Аргентины уточнили, что россиянки имеют право опротестовать решение миграционной службы, а аргентинский суд — встать на их сторону. Россиянки воспользовались такой возможностью и выиграли дело.

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