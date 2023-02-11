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26 минут назад

Стало известно о планах Сунака восстановить отношения Великобритании и ЕС

Илья Родин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке обратился к членам правительства с просьбой проработать планы по восстановлению отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стало известно о планах Сунака восстановить отношения Великобритании и ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным автора статьи, речь может идти о более тесном взаимодействии сторон в оборонной и экономической сферах, а также по вопросам миграционной политики.

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Среди ключевых вопросов также может быть рассмотрено решение спора по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии, уточняет обозреватель.

Напомним, что в 2016-м году в королевстве прошел референдум по по вопросу членства страны в ЕС. Большая часть населения страны высказалась за выход из организации, так называемый Brexit.

В мире,Риши Сунак,ЕС,
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