Стало известно о планах Сунака восстановить отношения Великобритании и ЕС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке обратился к членам правительства с просьбой проработать планы по восстановлению отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным автора статьи, речь может идти о более тесном взаимодействии сторон в оборонной и экономической сферах, а также по вопросам миграционной политики.

Среди ключевых вопросов также может быть рассмотрено решение спора по поводу торговых соглашений для Северной Ирландии, уточняет обозреватель.