Умер экс-глава правительства ГДР Ханс Модров

Известный немецкий политик Ханс Модров, экс-председатель совета министров ГДР (1989-1990), скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Левой партии в Бундестаге.
«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность», - подчеркнул глава фракции ЛП Дитмар Барч.
Отмечается, что ушедший политик был последним коммунистическим главой правительства ГДР.
Модров закончил Центральную комсомольскую школу в Москве, прошел путь от 1-го секретаря дрезденского окружного комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) до председателя совета министров ГДР.
После объединения Германии он избирался депутатом Бундестага и Европарламента.
Вместе с тем, по данным агентства, он критически относился к объединенному германскому государству. По его мнению, слияние двух Германий произошло слишком быстро, без учета интересов ГДР, было односторонним.