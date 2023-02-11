Умер экс-глава правительства ГДР Ханс Модров

Известный немецкий политик Ханс Модров, экс-председатель совета министров ГДР (1989-1990), скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Левой партии в Бундестаге.

Фото: телеграм-канал "РЕН ТВ|Новости" телеграм-канал "РЕН ТВ|Новости"

«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность», - подчеркнул глава фракции ЛП Дитмар Барч.

Отмечается, что ушедший политик был последним коммунистическим главой правительства ГДР.

Модров закончил Центральную комсомольскую школу в Москве, прошел путь от 1-го секретаря дрезденского окружного комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) до председателя совета министров ГДР.

После объединения Германии он избирался депутатом Бундестага и Европарламента.