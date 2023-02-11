В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
8 минут назад

Умер экс-глава правительства ГДР Ханс Модров

Илья Родин

Известный немецкий политик Ханс Модров, экс-председатель совета министров ГДР (1989-1990), скончался на 96-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Левой партии в Бундестаге.

Умер экс-глава правительства ГДР Ханс Модров
Фото: телеграм-канал "РЕН ТВ|Новости"телеграм-канал "РЕН ТВ|Новости"

«Ханс Модров ушел от нас минувшей ночью. Партия потеряла выдающуюся личность», - подчеркнул глава фракции ЛП Дитмар Барч.

Отмечается, что ушедший политик был последним коммунистическим главой правительства ГДР.

Модров закончил Центральную комсомольскую школу в Москве, прошел путь от 1-го секретаря дрезденского окружного комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) до председателя совета министров ГДР.

После объединения Германии он избирался депутатом Бундестага и Европарламента.

Вместе с тем, по данным агентства, он критически относился к объединенному германскому государству. По его мнению, слияние двух Германий произошло слишком быстро, без учета интересов ГДР, было односторонним.

В мире,Европарламент,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители