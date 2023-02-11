В Париже вспыхнули беспорядки во время проведения против пенсионной реформы. Хулиганы начали крушить витрины, полиция была вынуждена вмешаться, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в субботу, 11 февраля, в столице Франции началась четвертая общенациональная демонстрация противников пенсионной реформы. По предварительным данным, в ней принимают участие порядка 100 тыс. человек.
Демонстранты несут плакаты и транспаранты ведущих французских профсоюзов - организаторов акции. На них представлены как политические, так и экономические лозунги.
По данным агентства, подобные митинги проходят в настоящее время по всей стране. В частности, в Тулузе, Марселе, Бордо, Нанте и Лионе.
Напомним, что 10 января власти Франции представили проект пенсионной реформы. В ее рамках планируется повышение пенсионного возраста в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Если проект будет принят, французы в 2030-м году будут выходить на пенсию только в 64 года.