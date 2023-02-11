В Париже вспыхнули беспорядки во время проведения против пенсионной реформы. Хулиганы начали крушить витрины, полиция была вынуждена вмешаться, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в субботу, 11 февраля, в столице Франции началась четвертая общенациональная демонстрация противников пенсионной реформы. По предварительным данным, в ней принимают участие порядка 100 тыс. человек.

Демонстранты несут плакаты и транспаранты ведущих французских профсоюзов - организаторов акции. На них представлены как политические, так и экономические лозунги.

По данным агентства, подобные митинги проходят в настоящее время по всей стране. В частности, в Тулузе, Марселе, Бордо, Нанте и Лионе.