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23 часа назад

Bloomberg: Риши Сунак работает над восстановлением отношений между Великобританией и ЕС после Brexit

BFM.RUиещё 1

Bloomberg сообщает о планах британского премьера восстановить отношения Великобритании и Евросоюза после многих лет напряженности из-за Brexit. Риши Сунак поручил правительству проработать этот вопрос, передает агентство со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников. По их данным, Лондон вскоре планирует объявить о решении по многолетнему спору с ЕС из-за торговых соглашений для Северной Ирландии. И на этом фоне команда Сунака надеется нарастить сотрудничество в областях обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Как отмечает Bloomberg, работа по восстановлению отношений ЕС и Великобритании началась на фоне последствий военной операции России на Украине. При этом правительство Риши Сунака может столкнуться с проблемами из-за критики евроскептиков и членов правящей Консервативной партии.

Великобритания полностью вышла из состава ЕС к 2020 году. Это произошло после референдума 2016 года, на котором за выход из ЕС проголосовали 51,6% граждан страны.

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