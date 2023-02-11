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1 час назад

Вучич признал, что Белграду придется ввести санкции против России

Илья Родин

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в ближнесрочной перспективе Белград будет вынужден ввести санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «RT на Балканах».

Вучич признал, что Белграду придется ввести санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич отметил, что ожидает более жесткое давление со стороны западных стран в этом вопросе.

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По его словам, он постарается тянуть с решением о введении рестрикций против России «столько, сколько возможно».

Вместе с тем, подчеркнул Вучич, момент, когда ему придется ввести ограничительные меры, становится все ближе.

Ранее президент Сербии не исключил, что Белград будет вынужден ввести санкции против России из-за угроз Запада.

В мире,Александр Вучич,
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