Шмыгаль объявил о планах создать центр гумразминирования на Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о планах по созданию на Украине центра гуманитарного разминирования.
«На Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администраций, стран-партнёров и международных организаций», — написал он в Telegram.
По словам политика, центр будет способствовать улучшению координации между всеми, кто занимается противоминной деятельностью, и поможет привлечь дополнительные ресурсы.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил о выделении Украине €25 млн для финансирования работ, направленных на разминирование территории.
Также юридическая служба ЕС уведомила страны Евросоюза о наличии оснований временно использовать по меньшей мере €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для восстановления Украины.