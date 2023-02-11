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1 час назад

Шмыгаль объявил о планах создать центр гумразминирования на Украине

RT на русском

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о планах по созданию на Украине центра гуманитарного разминирования.

Шмыгаль объявил о планах создать центр гумразминирования на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На Украине будет создан центр гуманитарного разминирования, который будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администраций, стран-партнёров и международных организаций», — написал он в Telegram.

По словам политика, центр будет способствовать улучшению координации между всеми, кто занимается противоминной деятельностью, и поможет привлечь дополнительные ресурсы.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель объявил о выделении Украине €25 млн для финансирования работ, направленных на разминирование территории.

Также юридическая служба ЕС уведомила страны Евросоюза о наличии оснований временно использовать по меньшей мере €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для восстановления Украины.

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