Появились детали подготовки  «оппонента Трампа» к выборам президента США

В президентскую гонку от Республиканской партии планирует вступить губернатор Флориды Рон Десантис. Он может стать основным оппонентом бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Десантис пока не объявлял официально о своем решении. Вместе с тем, его команда уже проводит опросы общественного мнения и ищет консультантов.
Источник пояснил, что в конце февраля в одном из отелей Флориды состоится выездной семинар для лидеров партии, представителей власти и так называемых «доноров» (основных спонсоров республиканцев).
Уточняется, что помощники Десантиса проводят переговоры с губернаторами от Республиканской партии в крупных штатах США с тем, чтобы заручиться их помощью и поддержкой на праймериз.
Эксперты агентства заметили, что у Рона есть определенная известность и способность собирать денежные средства. По их мнению, Десантис не будет торопиться с проведением президентской кампании - у него нет причин торопиться.
Напомним, что 60-е президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Среди основных претендентов - действующий президент Джо Байден и прежний глава страны Дональд Трамп.