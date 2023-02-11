Появились детали подготовки  «оппонента Трампа» к выборам президента США

В президентскую гонку от Республиканской партии планирует вступить губернатор Флориды Рон Десантис. Он может стать основным оппонентом бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Десантис пока не объявлял официально о своем решении. Вместе с тем, его команда уже проводит опросы общественного мнения и ищет консультантов.

Источник пояснил, что в конце февраля в одном из отелей Флориды состоится выездной семинар для лидеров партии, представителей власти и так называемых «доноров» (основных спонсоров республиканцев).

Уточняется, что помощники Десантиса проводят переговоры с губернаторами от Республиканской партии в крупных штатах США с тем, чтобы заручиться их помощью и поддержкой на праймериз.

Эксперты агентства заметили, что у Рона есть определенная известность и способность собирать денежные средства. По их мнению, Десантис не будет торопиться с проведением президентской кампании - у него нет причин торопиться.