Эрдоган заявил о 21 тыс. погибших в результате землетрясений

Стало известно точное количество жертв и раненых во время землетрясения в Турции. Новые данные на вечер субботы, 11 февраля привел президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

«Количество погибших в регионе от землетрясения достигло 21 043 человек. Еще 80 097 наших граждан получили ранения», - сказал Эрдоган, выступая в Диярбакыре.

По его словам, землетрясение стало в три раза более разрушительным, чем подземные толчки 1999 года в Мраморном море.

Президент также заявил, что все университеты в стране будут закрыты, студенты перейдут на дистанционное образование. Общежития, принадлежащие университетам, будут отданы пострадавшим от стихии. Кроме того, все мартовские и апрельские политические повестки будут отложены до мая.