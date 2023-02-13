Власти Тайваня заявили о частых вторжениях аэростатов Китая

Власти Тайваня заявили, что китайские аэростаты часто нарушают его воздушные границы. Об этом сообщает издание Financial Times, которое привело комментарии тайваньских чиновников.

«Они вторгаются очень часто, последний раз - несколько недель назад», — уточнили политики.

Другой госслужащий отметил, что такие инциденты в среднем случаются раз в месяц.

Подчеркивается, что аэростаты Китая летают на высоте порядка 6 тыс. м, что заметно ниже, чем обнаруженный в Соединенных Штатах на высоте примерно 18 тыс. м «разведывательный воздушный шар» КНР.

В руководстве Тайваня обратили внимание, что размер и полезная нагрузка аэростатов могут выходить за рамки обычных метеозондов.

Ранее в США закрыли небо над штатом Монтана из-за очередного пролета аэростатов.