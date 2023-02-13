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49 минут назад

FT: аэростаты Китая часто вторгаются в воздушное пространство Тайваня

Газета.Ruиещё 7

Власти Тайваня заявили, что китайские аэростаты часто нарушают его воздушные границы. Об этом сообщает издание Financial Times, которое привело комментарии тайваньских чиновников.

Власти Тайваня заявили о частых вторжениях аэростатов Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они вторгаются очень часто, последний раз - несколько недель назад», — уточнили политики.

Другой госслужащий отметил, что такие инциденты в среднем случаются раз в месяц.

Подчеркивается, что аэростаты Китая летают на высоте порядка 6 тыс. м, что заметно ниже, чем обнаруженный в Соединенных Штатах на высоте примерно 18 тыс. м «разведывательный воздушный шар» КНР.

В руководстве Тайваня обратили внимание, что размер и полезная нагрузка аэростатов могут выходить за рамки обычных метеозондов.

Ранее в США закрыли небо над штатом Монтана из-за очередного пролета аэростатов.

Также Белый дом заявил, что США считают сбитый над Аляской аэростат беспилотником.

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