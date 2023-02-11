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1 час назад

Байден признался, что постоянно ищет президента США

ТАСС

Президент США Джо Байден признался, что регулярно пытается поздороваться со своим двойником-невидимкой. Об этом с приложением видео со словами Байдена сообщил в своем Twitter журналист Грег Прайс.

Байден признался, что постоянно ищет президента США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Каждый раз, когда я слышу [слова] "президент Соединенных Штатов", я смотрю вокруг и говорю: "Где он, черт побери?" - сказал Байден.

Такое заявление президент США сделал во время собрания Национальной ассоциации губернаторов, проходившей в Белом доме.

Джо Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет и он завоевал негласный титул "самого пожилого президента в истории Соединенных Штатов". С первых дней его пребывания у власти представители американских СМИ и политические противники-республиканцы фиксируют многочисленные оговорки, ошибки и неточности, которые в своих публичных выступлениях совершает Джо Байден.

В мире,Джозеф Байден,
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