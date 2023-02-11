Белый дом предрек ужесточение боев на Украине

Весной 2003 года произойдет ужесточение боев в зоне украинского конфликта. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
«С весенним улучшением погоды бои, видимо, перерастут в более ожесточенные», - заявил Кирби.
По его словам, Вашингтон и натовские союзники сейчас заняты тем, что активно налаживают военные поставки Киеву. Это делается для того, чтобы помочь украинским формированиям подготовиться к «запланированному весеннему наступлению России».
Кирби добавил, что российские войска нынешней зимой «набирают силы для наступательных операций», пополняют необходимые запасы и перевооружаются.
Ранее аналитик спрогнозировал, что армия России весной полностью подавит ПРО Киева.