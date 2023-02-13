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8 минут назад

Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы надавить на лидеров ЕС и ужесточить общую позицию по России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет попытка еще сильнее надавить на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России, пишет китайское государственное издание Global Times.

В Китае назвали цель поездки Байдена в Польшу
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Как заявил газете младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, основная цель поездки Байдена в Европу – придание импульса его избранию на пост президента США в следующем году, также американский президент попытается подавить прагматичные голоса за мир в Европе и надавить на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой позицией, передает РИА «Новости»

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу.

Напомним, источники во всемирной организации сообщили, что проект резолюции с осуждением спецоперации России на Украине, а также предложениями по мирному урегулированию, как ожидается, будет вынесен на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине с начала СВО.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Генассамблея ООН,ЕС,
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