В Китае назвали цель поездки Байдена в Польшу

Целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет попытка еще сильнее надавить на европейских лидеров в вопросе ужесточения позиции в отношении России, пишет китайское государственное издание Global Times.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Как заявил газете младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, основная цель поездки Байдена в Европу – придание импульса его избранию на пост президента США в следующем году, также американский президент попытается подавить прагматичные голоса за мир в Европе и надавить на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой позицией, передает РИА «Новости»

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу.