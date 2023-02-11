Глава МИД ФРГ высказалась о поставках боевых истребителей Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала тщательно обдумывать любые действия, связанные с поставками вооружений и военной техники ВСУ. Она отметила, что в настоящее время речь о поставках истребителей не ведется, пишет Tagesspiegel.

Бербок подчеркнула, что власти ФРГ не обсуждают вопросы поставки боевых самолетов Киеву.

Министр уточнила, что следует как можно быстрее реализовать ранее принятые решения по поставкам оружия украинским военным.

По ее словам, правительству приходится принимать непростые решения, так как речь идет не о макетах, а о об основных боевых танках. Соответственно, властям необходимо «постоянно тщательно обдумывать» действия в этой области.