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1 час назад

Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз

Lenta.ruиещё 2

Украина должна вступить в состав Евросоюза (ЕС) через два года. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan. Выступление опубликовано в Telegram-канале главы республики.

Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз
Фото: lenta.rulenta.ru

«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет (...) Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал президент Украины.

Зеленский обсудил защиту позиций ВСУ в районе Артемовска на заседании ставки

По его словам, некоторые считают, что до вступления Украины в ЕС должно пройти еще 30 или 50 лет. В связи с этим Зеленский с иронией пожелал всем долгой жизни, подчеркнув, что хочет как можно быстрее завершить процесс вступления Украины в ЕС.

Ранее Еврокомиссия подготовила документ, в котором оценила способность Украины выполнять обязательства страны-члена ЕС. Специалисты пришли к выводу, что большая часть экономических сфер страны находится на ранней стадии готовности к вхождению в блок.

23 июня 2022 года большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии, которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

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