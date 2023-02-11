Зеленский назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз

Украина должна вступить в состав Евросоюза (ЕС) через два года. Такие сроки назвал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на инвестиционном форуме, организованном американским банком JP Morgan. Выступление опубликовано в Telegram-канале главы республики.

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«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет (...) Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал президент Украины.

По его словам, некоторые считают, что до вступления Украины в ЕС должно пройти еще 30 или 50 лет. В связи с этим Зеленский с иронией пожелал всем долгой жизни, подчеркнув, что хочет как можно быстрее завершить процесс вступления Украины в ЕС.

Ранее Еврокомиссия подготовила документ, в котором оценила способность Украины выполнять обязательства страны-члена ЕС. Специалисты пришли к выводу, что большая часть экономических сфер страны находится на ранней стадии готовности к вхождению в блок.