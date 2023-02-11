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35 минут назад

В ВОЗ предупредили о риске «вторичной катастрофы» после землетрясения в Турции

Илья Родин

Выжившие после сильного землетрясения в Турции потеряли жилье и находятся в «ужасных условиях», рассказал представитель ВОЗ Роберт Холден. Он добавил, что создавшаяся ситуация может привести к большим жертвам, пишет СNN.

Холден пояснил, что многие выжившие остались без каких-либо средств к существованию. Они испытывают значительные проблемы с топливом, водой, продуктами, электричеством.

Представитель организации отметил, что «существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу», которая причинит вред большему количеству людей, чем первичная.

Ситуация ухудшится в том случае, если ликвидация последствий не будет осуществляться с той же интенсивностью, что поисково-спасательная часть, уточнил Холден.

По его данным, обстановка осложняется тем, что температура в Турции и Сирии упала ниже климатической нормы. Так, в Алеппо температура в феврале обычно достигает +2,5 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни она составит от -2 до -3 градусов.

В Турции назвали число жертв землетрясения

Напомним, что в ночь на 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Оно сопровождалось многочисленными афтершоками. Природная катастрофа унесла жизни свыше 20 тыс. человек.

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