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1 час назад

В Турции после землетрясения появились гигантские разломы в земле

Илья Родин

В провинций Хатай (Турция) после землетрясения образовался гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров. Об этом пишет агентство Iha.

По данным агентства, трещина разделила пополам оливковое поле. По предварительным данным, ее глубина составила 30 м, ширина - 200 м.

Местные жители рассказали, что во время землетрясения слышали громкий взрыв.

Напомним, что землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природной катастрофы 1939 года. Оно унесло жизни свыше 20 тыс. человек, более 80 тыс. получили ранения.

В Турции назвали число жертв землетрясения

В ликвидации последствий ЧП принимают участие специалисты экстренных служб из 61 страны. Сотрудники МЧС России, в частности, извлекли из-под завалов более 40 тыс. человек.

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