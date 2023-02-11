В Турции после землетрясения появились гигантские разломы в земле

В провинций Хатай (Турция) после землетрясения образовался гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров. Об этом пишет агентство Iha.

По данным агентства, трещина разделила пополам оливковое поле. По предварительным данным, ее глубина составила 30 м, ширина - 200 м.

Местные жители рассказали, что во время землетрясения слышали громкий взрыв.

Напомним, что землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природной катастрофы 1939 года. Оно унесло жизни свыше 20 тыс. человек, более 80 тыс. получили ранения.