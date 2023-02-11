В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

В Белом доме предрекли ужесточение боевых действий на Украине весной

Lenta.ruиещё 1

Весной 2023 года ожидается ужесточение боевых действий на Украине. Такой вариант развития событий предрек координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его заявление приводится на сайте Белого дома.

В Белом доме предрекли ужесточение боевых действий на Украине весной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби выразил мнение, что российские войска сейчас набирают силы для того, чтобы возобновить наступательные операции, пользуясь месяцами зимы для пополнения запасов, доукомплектования, перевооружения.

«Все, что можно сказать: мы действительно ожидаем, что, опять же, по мере улучшения погоды бои, вероятно, станут более ожесточенными», — указал он.

Кирби пояснил, что именно по этой причине США и другие страны сейчас активно помогают украинцами — чтобы «помочь им подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины. По его словам, в связи с этим страны ЕС должны продолжать оказывать Киеву максимальную военную помощь.

В мире,Джон Кирби,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители