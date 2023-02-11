У Трампа и Пенса нашли новые секретные документы

Юристы Дональда Трампа передали Минюсту секретные документы и ноутбук, найденные в его резиденции во Флориде. Об этом сообщает CNN.

«Юристы Трампа обнаружили страницы с засекреченными грифами в декабре, просматривая коробки в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго. Впоследствии адвокаты передали материалы в Министерство юстиции», - сказано в сообщении CNN.

В Мар-а-Лаго также обнаружили ноутбук, принадлежавший помощнику Трампа.

Резиденцию Мар-а-Лаго в прошлом году обыскало ФБР. Там лежали тысячи документов разных уровней секретности. Осенью секретные документы были обнаружены в доме у действующего президента США Джо Байдена.