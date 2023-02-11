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16 минут назад

У Трампа и Пенса нашли новые секретные документы

Елена Прошина

Юристы Дональда Трампа передали Минюсту секретные документы и ноутбук, найденные в его резиденции во Флориде. Об этом сообщает CNN.

У Трампа и Пенса нашли новые секретные документы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Юристы Трампа обнаружили страницы с засекреченными грифами в декабре, просматривая коробки в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго. Впоследствии адвокаты передали материалы в Министерство юстиции», - сказано в сообщении CNN.

В Мар-а-Лаго также обнаружили ноутбук, принадлежавший помощнику Трампа.

Резиденцию Мар-а-Лаго в прошлом году обыскало ФБР. Там лежали тысячи документов разных уровней секретности. Осенью секретные документы были обнаружены в доме у действующего президента США Джо Байдена.

Кроме того, спецслужбы нашли секретную папку у бывшего вице-президента Майка Пенса. Это произошло при обыске его дома в штате Индиана.

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