Санду отреагировала на нарушение воздушного пространства страны

Глава Молдавии Майя Санду раскритиковала нарушение воздушного пространства страны ракетой. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Санду подчеркнула, что нейтральный статус республики не означает автоматически, что она не должна выстраивать оборону, не может заботиться о безопасности населения.

Президент Молдавии отметила, что решительно осуждает нарушение воздушного пространства государства "выпущенной российскими военными ракетой".

Страна заслуживает мира и безопасности, заметила Санду. Она добавила, что Кишинев предпримет все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить их населению республики.

По данным газеты, первым о пролете ракеты над территорией Молдавии сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Минобороны РФ, в свою очередь, от официальных комментариев по поводу инцидента воздержалось.