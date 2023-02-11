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1 час назад

Санду раскритиковала нарушение ракетой воздушного пространства Молдавии

Илья Родин

Глава Молдавии Майя Санду раскритиковала нарушение воздушного пространства страны ракетой. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Санду отреагировала на нарушение воздушного пространства страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санду подчеркнула, что нейтральный статус республики не означает автоматически, что она не должна выстраивать оборону, не может заботиться о безопасности населения.

Президент Молдавии отметила, что решительно осуждает нарушение воздушного пространства государства "выпущенной российскими военными ракетой".

Страна заслуживает мира и безопасности, заметила Санду. Она добавила, что Кишинев предпримет все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить их населению республики.

По данным газеты, первым о пролете ракеты над территорией Молдавии сообщил главком ВСУ Валерий Залужный. Минобороны РФ, в свою очередь, от официальных комментариев по поводу инцидента воздержалось.

На севере Молдавии упали обломки ракеты

Это происшествие стало четвертым с начала зимы. Пограничники Молдавии заявляли об обнаружении обломков ракет в начале декабря, 14 января и 1 февраля, сообщает радиостанция Sputnik.

В мире,Валерий Залужный,Минобороны России,Коммерсант,
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