Скончался лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал

Бывший глава МИД Турции и старейший оппозиционер страны Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил в субботу соратник и однопартиец покойного Кемаль Кылычдароглу .

«С большой грустью я узнал о кончине нашего председателя, г-на Дениза Байкала. Он любил Турцию и нашу Народно-республиканскую партию , был депутатом от Антальи, нашим драгоценным старейшиной», - написал Кылычдароглу в Twitter .

Байкал получил степень доктора философии в университете Анкары. Преподавал там 10 лет. После госпереворота 1980 года был арестован и сидел в тюрьме, ему запретили политическую деятельность. Позднее он возглавлял МИД Турции и был вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, старейшим депутатом парламента и его спикером.