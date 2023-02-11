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9 минут назад

Скончался лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал

Елена Прошина

Бывший глава МИД Турции и старейший оппозиционер страны Дениз Байкал скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил в субботу соратник и однопартиец покойного Кемаль Кылычдароглу.

Скончался лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С большой грустью я узнал о кончине нашего председателя, г-на Дениза Байкала. Он любил Турцию и нашу Народно-республиканскую партию, был депутатом от Антальи, нашим драгоценным старейшиной», - написал Кылычдароглу в Twitter.

По словам политика, Байкал «завещал нам историю жизни, полную борьбы».

Причины смерти пока не называются.

Политик возглавлял оппозиционную Народно-республиканскую партию (CHP) более 18 лет.

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Байкал получил степень доктора философии в университете Анкары. Преподавал там 10 лет. После госпереворота 1980 года был арестован и сидел в тюрьме, ему запретили политическую деятельность. Позднее он возглавлял МИД Турции и был вице-премьером (1995-1996 годы), министром финансов и энергетики, старейшим депутатом парламента и его спикером.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Народно-республиканская партия,МИД Турции,
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