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32 минуты назад

Президент Грузии поблагодарила Зеленского за слова о будущем страны в Европе

Газета.Ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Тбилиси поддерживают обращение украинского лидера Владимира Зеленского к Евросовету. По ее словам, она также благодарна политику за оценку будущего Европы.

Грузия поддержала обращение Зеленского к Евросовету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поддерживаем обращение президента Зеленского к Европейскому совету. Я ценю его оценку будущего Европы, которое обязательно включает в себя независимую Украину, Грузию и Молдову», — написала Зурабишвили в Twitter.

Зеленский выступил перед Евросоветом еще 9 февраля в рамках своего визита в Брюссель. В рамках своего обращения президент Украины попросил европейские государства усилить санкции против России. В частности, Зеленский потребовал ввести ограничительные меры в отношении российской IT-отрасли.

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Ранее сообщалось, что Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве и рассказал ему об итогах своего визита в Брюссель.

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