В "Укрэнерго" предупредили об отключениях электричества

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что аварийные отключения электроснабжения 11 февраля могут произойти в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в самом Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что в Харькове уже введены аварийные отключения электроснабжения. Также компания сообщила о ночных обстрелах теплоэлектростанций и объектов магистральных сетей.
Ранее сообщалось, что власти Черновицкой области Украины ввели экстренные отключения света.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.