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43 минуты назад

В "Укрэнерго" предупредили об отключениях электричества в трех областях Украины и Киеве

Газета.Ruиещё 1

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что аварийные отключения электроснабжения 11 февраля могут произойти в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в самом Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Укрэнерго" предупредили об отключениях электричества
Фото: Ральф Ролечек/WikimediaРальф Ролечек/Wikimedia

Отмечается, что в Харькове уже введены аварийные отключения электроснабжения. Также компания сообщила о ночных обстрелах теплоэлектростанций и объектов магистральных сетей.

Ранее сообщалось, что власти Черновицкой области Украины ввели экстренные отключения света.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

В мире,Владимир Путин,
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