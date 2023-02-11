В "Укрэнерго" предупредили об отключениях электричества

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что аварийные отключения электроснабжения 11 февраля могут произойти в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях Украины, а также в самом Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Ральф Ролечек/Wikimedia Ральф Ролечек/Wikimedia

Отмечается, что в Харькове уже введены аварийные отключения электроснабжения. Также компания сообщила о ночных обстрелах теплоэлектростанций и объектов магистральных сетей.

Ранее сообщалось, что власти Черновицкой области Украины ввели экстренные отключения света.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.