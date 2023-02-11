Среди них пять компаний и один исследовательский институт.

Американский Минторг обвинил их в поддержке «усилий по модернизации вооружённых сил КНР, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты», передаёт Reuters.

В частности, ограничения затруднят экспорт технологий из США. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, у сбитого китайского воздушного шара были западные компоненты.