Среди них пять компаний и один исследовательский институт.
Американский Минторг обвинил их в поддержке «усилий по модернизации вооружённых сил КНР, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты», передаёт Reuters.
В частности, ограничения затруднят экспорт технологий из США. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, у сбитого китайского воздушного шара были западные компоненты.
Американские рестрикции последовали за двумя появлениями аэростатов на территории США. Один из них был китайским, происхождение второго пока не установлено. Пентагон считает, что воздушный шар КНР наблюдал за американскими стратегическими объектами. Пекин утверждает, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.