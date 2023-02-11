В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

США ввели санкции против шести китайских организаций после уничтожения аэростата

Говорит Москва

Среди них пять компаний и один исследовательский институт.

Американский Минторг обвинил их в поддержке «усилий по модернизации вооружённых сил КНР, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты», передаёт Reuters.

В частности, ограничения затруднят экспорт технологий из США. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, у сбитого китайского воздушного шара были западные компоненты.

США сбили аэростат над Аляской

Американские рестрикции последовали за двумя появлениями аэростатов на территории США. Один из них был китайским, происхождение второго пока не установлено. Пентагон считает, что воздушный шар КНР наблюдал за американскими стратегическими объектами. Пекин утверждает, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.

В мире,Видео,Пентагон,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители