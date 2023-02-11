Премьер-министр Японии Кисида госпитализирован

Премьер-министр Японии Фумио Кисида был госпитализирован в субботу для проведения операции на носу из-за хронического синусита. Такую информацию распространил телеканал NHK.

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Сообщается, что с прошлого года глава правительства испытывал постоянную заложенность носа. В итоге Кисида решил сделать операцию, чтобы "в наилучшей форме" исполнять свои обязанности, пишет РИА Новости.

Премьер находится в больнице токийского района Синагава. Операция будет проведена под общем наркозом. Если все пройдет успешно, то Кисида сможет уже с понедельника вернуться к работе.