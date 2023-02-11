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6 минут назад

Президент Бразилии призвал создать условия для прекращения спецоперации

Lenta.ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России нужны минимальные условия для прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает CNN.

Президент Бразилии выступил с призывом по прекращию СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, необходимо дать Москве условия для прекращения спецоперации. Он также отметил, что следует говорить о мирном урегулировании конфликта, а не о «войне».

«США прекратили войну во Вьетнаме. Это было не просто, но они это сделали. Если они [власти РФ] совершают ошибку, нам следует ее исправить», — отметил политик.

Президент Бразилии также призвал Украину и Россию прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. По его мнению, стоит создать группу стран, выступающих за мир. Он заявил, что планирует обсудить это с другими лидерами, в частности президентом России Владимиром Путиным, президентом США Джо Байденом, а также лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Ранее президент Бразилии заявил о готовности стать посредником при проведении прямых переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По словам бразильского политика, он хочет добиться встречи политиков и организации переговоров по миру между Киевом и Москвой.

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