Президент Бразилии выступил с призывом по прекращию СВО

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России нужны минимальные условия для прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает CNN.

По его словам, необходимо дать Москве условия для прекращения спецоперации. Он также отметил, что следует говорить о мирном урегулировании конфликта, а не о «войне».

«США прекратили войну во Вьетнаме. Это было не просто, но они это сделали. Если они [власти РФ] совершают ошибку, нам следует ее исправить», — отметил политик.

Президент Бразилии также призвал Украину и Россию прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. По его мнению, стоит создать группу стран, выступающих за мир. Он заявил, что планирует обсудить это с другими лидерами, в частности президентом России Владимиром Путиным, президентом США Джо Байденом, а также лидером КНР Си Цзиньпином.