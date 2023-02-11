Президенты США и Бразилии призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине

Президент США Джо Байден и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва призвали к "справедливому и прочному миру" на Украине, а также выступили в поддержку "полноценного функционирования" зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.
В совместном заявлении отмечается, что Байден и Лула да Силва выразили сожаление относительно проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также "призвали к справедливому и прочному миру".
"Они выразили обеспокоенность глобальными последствиями конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших регионов планеты, и высказались за полноценное функционирование черноморской зерновой инициативы", — говорится в документе.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля. До этого бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Россия и Бразилия ведут диалог относительно организации взаимных визитов на высшем уровне. По его словам, речь идет о проведении соответствующих поездок в 2023 году.