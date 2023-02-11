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55 минут назад

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев

Lenta.ru

Обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон заявил, что неожиданно быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) порождает у ее граждан «нереалистичные ожидания».

В Германии рассказали о нереалистичных ожиданиях украинцев
Фото: РИА Новости РИА Новости

По его мнению, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было политическим решением. Журналист считает, что путь «Киева в Европу будет долгим». Он подчеркнул, что есть большое количество препятствий, из-за которых процесс может затянуться на многие годы.

Крон добавил, что одними из предпосылок для вступления в ЕС являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей, к тому же должно быть гарантировано соблюдение демократических правил на всех уровнях.

Кроме того, по словам автора статьи, необходимо развить экономику до такой степени, чтобы после вступления она смогла выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. Крон добавил, что Евросоюз не может отказаться от этих критериев, поскольку от них зависит функционирование и выживание ЕС.

Ранее директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян заявил, что ФРГ и Франция вряд ли поддержат вступление Украины в Евросоюз из-за страха перед Россией.

«Приглашение президента Украины ВладВладимира Зеленского на февральский саммит Евросоюза явно направлено на то, чтобы успокоить Украину после того, как предыдущие бесплодные переговоры разрушили надежду на быстрое членство в ЕС», — отметил он.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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