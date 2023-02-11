Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Киева

«Население и правительства были невероятно щедры в плане содействия конфликту в Украине, но это, к сожалению, означает, что существует ряд других конфликтов и очагов, которым уделяется меньше внимания. Сейчас нам нужно сосредоточиться на местах, пострадавших от землетрясений, и оказать больше поддержки, потому что у населения есть в ней огромная потребность», — заявила Шарлотта Сленте из Датского совета по делам беженцев.