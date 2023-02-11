Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Киева

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии остались без полевого госпиталя и теплых палаток от Дании, поскольку они были переданы Украине, сообщает датская государственная телерадиокомпания DR.
Как сообщил руководитель отдела логистики Агентства по чрезвычайным ситуациям в Хернинге Брайан Тосте Кристенсен, передвижной госпиталь был передан Киеву с начала специальной военной операции России.
Как отмечает DR, мобильные госпитали и теплые палатки могли сыграть важную роль в Сирии и Турции. Во-первых, потому что до сих пор продолжаются спасательные работы по извлечению выживших из-под завалов, а бригады медиков могли бы принимать пострадавших и оказывать им помощь. Во-вторых, потому что в обеих странах установились зимние холода и отрицательные температуры.
«Как и в Дании, здесь очень холодно и ветрено, выпал снег, и ожидается, что погода будет оставаться холодной», — сообщила генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте.
Поэтому необходимо срочно предоставить места для ночлега многим людям, чьи дома были разрушены.
«Есть много людей, у которых нет крыши над головой, потому что их дома были разрушены этим страшным землетрясением. Другие опасаются, что будут повторные толчки, из-за которых их дома рухнут. Так что у нас сегодня много людей спит под открытым небом», — отметила Сленте.
«Население и правительства были невероятно щедры в плане содействия конфликту в Украине, но это, к сожалению, означает, что существует ряд других конфликтов и очагов, которым уделяется меньше внимания. Сейчас нам нужно сосредоточиться на местах, пострадавших от землетрясений, и оказать больше поддержки, потому что у населения есть в ней огромная потребность», — заявила Шарлотта Сленте из Датского совета по делам беженцев.