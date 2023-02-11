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22 минуты назад

В резиденции Трампа нашли новые секретные документы

Lenta.ruиещё 1

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Об этом сообщает CNN.

В резиденции Трампа нашли новые секретные документы
Фото: ТАССТАСС

«Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции», — говорится в сообщении.

Там же был найден ноутбук, принадлежавший помощнику бывшего американского лидера.

В августе ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

В январе в аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена. Отмечается, что в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенными лицами Байдена было обнаружено порядка десяти материалов.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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