В резиденции Трампа нашли новые секретные документы

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, найденные во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Об этом сообщает CNN.

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«Адвокаты Трампа нашли документы с грифами секретности в декабре, когда проверяли коробки в резиденции бывшего президента. Адвокаты передали документы в министерство юстиции», — говорится в сообщении.

Там же был найден ноутбук, принадлежавший помощнику бывшего американского лидера.

В августе ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.