Вучич предсказал будущие боевые действия на Украине

На Украине в ближайшие полгода ожидается усиление боевых действий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сербского лидера Александра Вучича.
По его словам, несмотря на интенсивность боев в настоящее время, предстоящее сражение будут намного сильнее.
«Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии», — заявил глава государства.
Президент считает, что если четыре-пять месяцев было очевидным, что Киев побеждал при существенной поддержке коллективного Запада, то теперь «это уже не так однозначно».
С одной стороны, есть общая позиция коллективного Запада, с другой стороны, есть «почти унисон, единство российского народа после объявленного развертывания немецких танков», отметил Вучич.
Ранее президент Сербии говорил, что Белград может оказаться между Россией и Западом как между молотом и наковальней. По его мнению, западные страны будут стараться завершить конфликт в ближайшие полгода.