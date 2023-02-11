Вучич предсказал будущие боевые действия на Украине

На Украине в ближайшие полгода ожидается усиление боевых действий, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сербского лидера Александра Вучича.

По его словам, несмотря на интенсивность боев в настоящее время, предстоящее сражение будут намного сильнее.

«Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии», — заявил глава государства.

Президент считает, что если четыре-пять месяцев было очевидным, что Киев побеждал при существенной поддержке коллективного Запада, то теперь «это уже не так однозначно».

С одной стороны, есть общая позиция коллективного Запада, с другой стороны, есть «почти унисон, единство российского народа после объявленного развертывания немецких танков», отметил Вучич.