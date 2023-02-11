В США раскрыли самую большую слабость Байдена

У президента США Джо Байдена есть одна большая слабость, связанная с его политической деятельностью. Об этом заявил старший редактор Харрисон Касс в своей статье для издания 19FortyFive.

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Отмечается, что слабостью американского лидера является его ментальное состояние, из-за которого публичные выступления главы Белого дома нередко терпят фиаско.

Журналист, ссылаясь на мнение профессионального оратора Рика Позняка, подчеркнул, что Байден «слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху».

По словам автора материала, избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями американского лидера, что не хотят его участия в выборах президента в 2024 году.