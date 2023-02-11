Вучич не исключил проведения досрочных выборов до конца этого года

Президент Сербии Александар Вучич не исключил проведение досрочных выборов до конца 2023 года, хотя ему бы "этого не хотелось". Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, до тех пор пока страна может не проводить выборы — их не будет. Он подчеркнул, что в Сербии есть оппозиция, которая будет требовать выборы.

"Я бы этого не хотел, но не исключаю такую возможность", — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что готов участвовать в досрочных выборах премьер-министра страны. Об этом он сообщил на заседании Сербской прогрессивной партии (СПП), лидером которой является. Намек на полное изменение нынешней политической системы в стране прозвучал во время подведения итогов недавней сессии Национального собрания, посвященной Косово и Метохии. Президент Сербии подчеркнул, что СПП была единственной желающей защитить государственные интересы партией.