Президент Польши усомнился в передаче Украине истребителей

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Варшава передаст Украине истребители F-16, назвав решение по данному вопросу очень серьезным и нелегким. Его слова приводит BBC News.

Фото: prezydent.pl prezydent.pl

Глава государства пояснил, что проблемы с отправкой Киеву летательных аппаратов вызваны их дефицитом в стране. Уточняется, что в настоящее время у Польши имеются менее 50 единиц истребителей данного типа. Кроме того, по словам Дуды, для F-16 требуется особое обслуживание, что еще больше усложняет ситуацию с их возможной отправкой на Украину.

Он пообещал обсудить этот вопрос с союзниками по НАТО, после чего принять окончательно решение.