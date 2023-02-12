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2 часа назад

Президент Польши усомнился в передаче Украине истребителей

Lenta.ruиещё 6

Президент Польши Анджей Дуда усомнился в том, что Варшава передаст Украине истребители F-16, назвав решение по данному вопросу очень серьезным и нелегким. Его слова приводит BBC News.

Президент Польши усомнился в передаче Украине истребителей
Фото: prezydent.plprezydent.pl

Глава государства пояснил, что проблемы с отправкой Киеву летательных аппаратов вызваны их дефицитом в стране. Уточняется, что в настоящее время у Польши имеются менее 50 единиц истребителей данного типа. Кроме того, по словам Дуды, для F-16 требуется особое обслуживание, что еще больше усложняет ситуацию с их возможной отправкой на Украину.

Он пообещал обсудить этот вопрос с союзниками по НАТО, после чего принять окончательно решение.

Ранее директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман заявил, что западные танки не смогут изменить ход конфликта на Украине. Он выразил сомнение в том, что «западные танки в такой степени превосходят российские, чтобы изменить всю ситуацию».

В мире,Майкл Кофман,Анджей Дуда,НАТО,
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