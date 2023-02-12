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11 минут назад

Участок воздушного пространства над озером Мичиган закрыт из-за деятельности Пентагона

Газета.Ruиещё 13

Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение для пилотов (NOTAM).

Участок неба над озером Мичиган закрыли из-за деятельности Пентагона
Фото: Andrew Harnik/APAndrew Harnik/AP

В нем отмечается, что упомянутый участок в настоящий момент обозначен как "воздушное пространство, связанное с национальной обороной" (National Defense Airspace), в связи с чем вводятся ограничения на полеты.

Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что объекты, сбитые на этой неделе в небе над Канадой и штатом Аляска, не были сильно похожи на китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, в том числе были намного меньше по размеру.

США сбили аэростат над Аляской

10 февраля в Белом доме сообщили, что американские военные засекли и сбили аэростат над Аляской. Как заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сбитый американскими военными аппарат был на высоте 12 тысяч метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

Он уточнил, что президент страны Джо Байден лично отдал приказ военным устранить высотный объект.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
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