Участок неба над озером Мичиган закрыли из-за деятельности Пентагона

Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение для пилотов (NOTAM).

Фото: Andrew Harnik/AP Andrew Harnik/AP

В нем отмечается, что упомянутый участок в настоящий момент обозначен как "воздушное пространство, связанное с национальной обороной" (National Defense Airspace), в связи с чем вводятся ограничения на полеты.

Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что объекты, сбитые на этой неделе в небе над Канадой и штатом Аляска, не были сильно похожи на китайский аэростат, сбитый у побережья Южной Каролины 4 февраля, в том числе были намного меньше по размеру.

10 февраля в Белом доме сообщили, что американские военные засекли и сбили аэростат над Аляской. Как заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сбитый американскими военными аппарат был на высоте 12 тысяч метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.